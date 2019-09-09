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Amorti Doğu'da

2019 yılı konut satış ve kira rakamlarına bakılarak yapılan ‘konutta amortisman süresi’ araştırmasına göre en avantajlı iller Van ve Gaziantep oldu. Van’da bir ev 14 yılda, Gaziantep’te 14 yıl 3 ayda kendini amorti ediyor. Trabzon’da bu süre 26 yılı aşarken İstanbul ortalaması 18 yıl.

Gülistan ALAGÖZ
09.09.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Amorti DoğudaNext

Konut kredi faizlerindeki düşüşler ve yapılan kampanyaların etkisiyle konut pazarında hareketlenme başladı. Fiyatların dip seviyeyi gördüğünü düşünen vatandaşlar bu fırsatı değerlendirmek için alıma yöneldi. Peki aldığınız konut kendini kaç yılda amorti eder?

Etiketler: gazetehaberleri , haberler
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