Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim
2 yıldır Amerika’da yaşayan Tolga Karel, bir sosyal medya paylaşımı sonrası ortaya atılan “ağır hasta” iddialarına sonunda yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Zor bir süreçten geçiyorum ama çok şükür daha iyiyim” dedi.
2 yıldır Amerika’da yaşayan Tolga Karel, bir sosyal medya paylaşımı sonrası ortaya atılan “ağır hasta” iddialarına sonunda yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Zor bir süreçten geçiyorum ama çok şükür daha iyiyim” dedi.
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