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Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

2 yıldır Amerika’da yaşayan Tolga Karel, bir sosyal medya paylaşımı sonrası ortaya atılan “ağır hasta” iddialarına sonunda yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Zor bir süreçten geçiyorum ama çok şükür daha iyiyim” dedi.

Fotoğraflar: Instagram

İsmail BAYRAK
30.10.2018 - 17:27 | Son Güncelleme:
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Amerikaya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyimNext

2 yıldır Amerika’da yaşayan Tolga Karel, bir sosyal medya paylaşımı sonrası ortaya atılan “ağır hasta” iddialarına sonunda yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Zor bir süreçten geçiyorum ama çok şükür daha iyiyim” dedi.

Etiketler: togla karel hasta mı

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