Yabancı basın duyurdu: Mükemmel bir yer! Türkiye'den orası listede

CNN International dünyanın en güzel, zorlu ve keyif alabileceğiniz motosiklet güzergahlarını açıkladı. Her yıl macerasever turistlerin tercih ettiği güzergahlara Türkiye'den de tek bir yer girdi. İşte o liste...
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