Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıklar çöktü

BARTIN’ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin altında bulunan kayaların büyük bir bölümünde çökmeler meydana geldi. Surları tutan kayaların denize çökmesiyle birlikte büyük tehlike oluştuğu belirtildi.
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