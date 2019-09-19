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"Aman ağzımızın tadı kaçmasın..."

"Aman ağzımızın tadı kaçmasın..." Bu replik Türkiye'de TV tarihinin en uzun süre yayında kalan ve çok izlenen dizilerinden biriyle özdeşleşmişti. Dizi final yapalı 9 yıl oluyor ama hala ne o yapım unutuldu ne de hafızalara kazınan bu replikler.

HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
19.09.2019 - 12:48 | Son Güncelleme:
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Aman ağzımızın tadı kaçmasın...Next

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü'nün ekran serüveni başladığında takvimler 13 Eylül 2005'i gösteriyordu. Dizi 29 Aralık 2010'da final yaptı. Sonra tekrar bölümleri yayınlandı ve yine izlenme rekorları kırdı.

HÜRRİYET ARŞİV 

Etiketler: yaprak dökümü , yaprak dökümü dizisi , Reşat Nuri Güntekin

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