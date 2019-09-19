"Aman ağzımızın tadı kaçmasın..." Bu replik Türkiye'de TV tarihinin en uzun süre yayında kalan ve çok izlenen dizilerinden biriyle özdeşleşmişti. Dizi final yapalı 9 yıl oluyor ama hala ne o yapım unutuldu ne de hafızalara kazınan bu replikler.
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü'nün ekran serüveni başladığında takvimler 13 Eylül 2005'i gösteriyordu. Dizi 29 Aralık 2010'da final yaptı. Sonra tekrar bölümleri yayınlandı ve yine izlenme rekorları kırdı.
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