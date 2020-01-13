Amadeus oyununa ünlü isimler akın etti

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen “Amadeus”un prömiyeri önceki akşam Uniq İstanbul’da yapıldı.
2
18’inci yüzyılda Viyana’da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışmasını konu alan oyunu ilk gecesinde çok sayıda ünlü isim izledi.
3
Seyirciler arasında Fazıl Say, Suna Keskin, Nevra Serezli, Barış Falay, Deniz Uğur, Hande Soral-İsmail Demirci, Hakan Meriçliler, Kubat, Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ, Cansel Elçin ve Kerem Alışık da vardı.
4
Oyunu eşi Arzum Onan ve oğlu Can ile izleyen Mehmet Aslantuğ, oyun metni ve dizi senaryosu yazdığını açıkladı: “Bir şeyler yazıyorum, çok güzel tiyatro oyunları ve televizyon için güzel dramalar var.”
5
Özlem Öçalmaz ‘Costanze’, Selçuk Yöntem de ‘Antonio Salieri’ rolünde.
6
Okan Bayülgen oyunda Wolfgang Amadeus Mozart’ı canlandırıyor.