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Haber Giriş: 13 Ocak 2020 - 09:02, /

Amadeus oyununa ünlü isimler akın etti

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın üstlendiği “Amadeus” oyunu önceki akşam Uniq İstanbul’da perde açtı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen “Amadeus”un prömiyeri önceki akşam Uniq İstanbul’da yapıldı.

2

18’inci yüzyılda Viyana’da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışmasını konu alan oyunu ilk gecesinde çok sayıda ünlü isim izledi.

3

Seyirciler arasında Fazıl Say, Suna Keskin, Nevra Serezli, Barış Falay, Deniz Uğur, Hande Soral-İsmail Demirci, Hakan Meriçliler, Kubat, Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ, Cansel Elçin ve Kerem Alışık da vardı.

4

Oyunu eşi Arzum Onan ve oğlu Can ile izleyen Mehmet Aslantuğ, oyun metni ve dizi senaryosu yazdığını açıkladı: “Bir şeyler yazıyorum, çok güzel tiyatro oyunları ve televizyon için güzel dramalar var.”

5

Özlem Öçalmaz ‘Costanze’, Selçuk Yöntem de ‘Antonio Salieri’ rolünde.

6

Okan Bayülgen oyunda Wolfgang Amadeus Mozart’ı canlandırıyor.

7

Nevra Serezli

8

Esra Ronabar - Barış Falay

9

Hande Soral - İsmail Demirci

10

Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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