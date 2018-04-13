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Ama ben ona aşığım

Eğer yaşanılan aşk gerçekse ne yaşın önemi var ne de boy farkının...

Hürriyet Haber
13.04.2018 - 14:00 | Son Güncelleme:
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Ama ben ona aşığımNext

Gösteri dünyasının bazı ünlü çiftleri yan yana geldiklerinde görenleri ilk anda şaşırtıyor. Çok uzun boylu bir kadın ve onun yanında ancak omuzuna kadar erişebilen sevgilisi ya da eşi. Ama bu durum o çiftler için sadece küçük bir ayrıntı, yani mutluluklarına gölge düşürmüyor. Onlar birbirlerini oldukları gibi sevip aşklarının tadını çıkarıyorlar.

İşte gittikleri her yerde bu özellikleriyle dikkat çeken o ünlü çiftler..

FOTOĞRAFLAR: Hürriyet Arşiv, BACKGRID UK, Splash, Getty Images

Etiketler: ünlü çiftler arasındaki boy farkı , aşk boy farkı tanımaz , uzun boylu kadınlar kısa boylu erkekler

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