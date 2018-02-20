Ama ben ağlarım şimdi!

Bazen hayat gülen yüzünü göstermez... Henüz küçücük bir çocuğunuz varken eşinizden ayrılmak zorunda kalırsınız. Sonra karşınıza yeni biri çıkar ve aşka düşersiniz, hayatınızın geri kalanını onunla geçirmek istersiniz. Bu herkesin başına gelebilir. Elbette ünlülerin de! Küçük çocuklarınız da sizinle birlikte yeni bir hayata başlar. Tek farkla! Artık hayatlarında bir üvey anne ya da üvey baba vardır. Ama bu üvey anne ve babalar sizin eski evliliğinizden olan çocuğunuzu öylesine benimser ki siz bile şaşırırsınız.
Gösteri dünyasında görenlerin kalplerini eriten öyle içten, öyle sevecen anne ve babalar var ki! Belki biyolojik olarak o çocuğun ebeveyni değiller ama yine de onları kendi öz çocuklarından ayırmıyorlar.
İşte görenlerin içini titreten ünlü üvey anne ve babalar.
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