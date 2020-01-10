Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi
ÇORUM'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan Uncu'nun (23) düğün için aldığı altınlarla ortadan kaybolan ve hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan firari gelin adayı Nurhan B. (23), Uşak'ta polis ekiplerince yakalandı. Yargılandığı davaya, Uşak'tan SEGBİS aracılığıyla katılan Nurhan B., suçlamaları reddederek, "O kişi ben değilim, sadece o kişiye benzediğim için her önüne gelen beni suçluyor. Kimseyi dolandırmadım" dedi.