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    Altında dünyanın en büyük hazinesi gizli... Henüz kimse ulaşamadı

    Efsanelere konu olan Oak adası, Kanada'nın Nava Scotia Adası yakınlarında küçük bir ada. Söylentilere göre Oak adasında kimsenin tahmin edemediği bir hazine gizli. O hazineyi bulmak isteyenlerin başına gelenler ise oldukça ürkütücü...

    Hürriyet Haber
    21.04.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:
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    Altında dünyanın en büyük hazinesi gizli... Henüz kimse ulaşamadıNext

    1795 yılının bir yaz günü, 16 yaşındaki Daniel McGinnis kanosu ile kürek çekerek Mahone Körfezi’ni geçti ve Oak Adası’nda keşfe çıkar.

    Etiketler: Oak Adası efsanesi , define

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