Altın ve Dolar fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık Altın ve Dolar fiyatları
Altın ve dolar fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlarken piyasalardaki son değerler takip ediliyor. Hem yatırım için hem de hediyelik olarak altın düşünenler altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Altın piyasasının popüler türleri arasında yer alan gram altın ve çeyrek altın fiyatları ise diğer yatırım altınlarına göre öne çıkıyor. Peki piyasaların kapanmasının ardından altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu?
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1
Altının gram fiyatı dün 282 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değer kazandı.
2
Çeyrek altının satış fiyatı 461 lira olurken, 451 liradan bozduruluyor.
3
Yarım altının satış fiyatı 923 liradan satılırken, 900 liradan geri alınıyor.
4
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1900 lira civarında olurken, 1872 liradan bozduruluyor.
5
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 257 liradan işlem görüyor
6
Hafta başından bu yana hareketliliğini sürdüren dolar kuru, haftanın beşinci gününde de yükseliş trendinde. Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.93 TL seviyesinden başladı.