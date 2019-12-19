Gizli doğum kontrol hapları sonunu mu getirdi?

Bundan tam 10 yıl önceydi... Özellikle ekran tarihine geçen rollere imza atan oyuncu, çıktığı Uzakdoğu tatilinden evine dönemedi. Kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu. Önce öldürüldüğü haberi yayıldı, ardından da intihar ettiği...
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2005 yılında Antalya'da Altın Portakal Ödülü de alan oyuncunun ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçek ise herkesi şoke etti.
Sadece o değil... Sinema ve müzik dünyasının bazı ünlüleri öyle gizemli ya da öyle tuhaf bir şekilde veda ettiler ki bu dünyaya kimse onların ecelleriyle öldüğüne inanmak istemedi. Hatta bu konuda yapılan resmi açıklamalara bile inanmadı bazıları. Spekülasyonlar, komplo teorileri bitmek bilmiyor.
İşte ölümlerinden sonra bile bu nedenle hala zaman zaman gündem olan o ünlüler.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Güzel oyuncu Brittany Murphy, henüz 32 yaşında, üstelik kariyerinin zirveye çıkmaya başladığı bir dönemde kocasıyla birlikte yaşadığı malikânede aniden hayata veda etti. Bu kadar genç yaşta öldüğü için de bu konu uzun süre gündemde kaldı. Bir ara babası, kızının zehirlenmiş olabileceğini ileri sürdü. Hatta ölümden sonra yapılan otopside Murphy'nin kanında bir insanın ölümüne neden olabilecek miktarda alüminyum, manganez ve baryum bulundu. Bu üç madde fare zehirlerinde de kullanılıyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Murphy'nin kocası Simon Monjact de ondan bir yıl sonra yine aniden ve yine yaşadığı malikânede hayata veda etti. Onun da henüz 40 yaşındayken tıpkı karısı gibi ani ölümü gözlerin yine ailenin üzerine çevrilmesine ve Murphy'nin gizemli ölümünün yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Elbette polis ve adli tıp da bu arada boş durmadı. Yapılan otopsi ve araştırmalar sonucunda Brittany Murphy'nin ölüm nedeni kayıtlara "zatürree" olarak geçti. Bir yıl sonra hayata veda eden kocası Monjack'in de karısı gibi zatürree nedeniyle öldüğü açıklandı. Ancak ünlü çiftin hayranları bu açıklamalardan hiçbir zaman tatmin olmadı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Aksiyon filmlerinin bir dönemine damga vuran aktör Bruce Lee 1973 yılında henüz 32 yaşındayken hayata veda etti. Lee, 1973 yılında Enter the Dragon filminin çekimleri sırasında beyin ödemi nedeniyle öldü. Ancak bazılarına göre o ve ailesi lanetliydi ve bu yüzden de bir cinayete kurban gitmişti.Kendisinden 20 yıl sonra aktör oğlu Brandon Lee'nin da şüpheli bir ölümle hayata veda etmesi bu iddianın kanıtı olarak gösterildi.
Bazıları da bunu 'evinde Feng Shui'nin yanlış uygulanmasına bağladı. Bazılarına göre ise Lee'yi, 'dövüş sırlarını Batılılara vermesi nedeniyle' Çin mafyası öldürmüştü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Kendisinden 20 yıl sonra aktör oğlu Brandon Lee de şüpheli bir biçimde hayata veda etti.Brandon Lee rol aldığı The Crow filminin çekimleri sırasında beklenmedik bir kaza geçirdi. Bu da onun sonu oldu. Filmde Lee'nin oynadığı karakterin vurularak öldüğü sahnenin çekimi yapılıyordu.
O sahnede kullanılan silahın kurusıkı olması gerekiyordu. Ama her nasılsa gerçek tabanca kullanılmıştı. Lee karın bölgesinden yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama yaşam mücadelesini kaybetti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Ünlü oyuncu David Carradine, 4 Haziran 2009 tarihinde Tayland'ın başkenti Bangkok'taki lüks bir otelin odasında asılı halde bulundu. Ülkemizde 1970'li yıllarda Kung Fu dizisinin Çekirge'si olarak hafızalarda yer alan Carradine'in önce öldürüldüğü düşünüldü, ardından da intihar ettiği. Hatta avukatı, oyuncunun bir çetenin kurbanı olduğunu bile öne sürdü. Ancak gerçek çok başkaydı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Polis olayın nasıl meydana geldiğini açıkladığında ailesinin de hayranlarının da tüyleri diken diken oldu. Olaydan 4 yıl önce Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Başarı Ödülü verilen Carradine, cinsel fantezi sırasında yanlışlıkla ölmüştü. Yani bir başka deyişle hayata veda ettiğinde 72 yaşında olan David Carradine, fantezi kurbanı olmuştu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Müzik dünyasının bir dönemine damga vuran Kurt Cobain'in ölümüyle ilgili iddialar ve komplo teorileri de bitmek bilmiyor. 1994 yılında Seattle'daki bir rehabilitasyon merkezinden kaçan Cobain bu olaydan tam bir hafta sonra hayata veda etti.
Önce Cobain'in uyuşturucu yüzünden öldüğü söylendi. Ama tüfekle vurulmuştu. Eroin kullanan birinin kendisini vurabilecek güce sahip olamayacağı konuşuldu. Üstelik etraftaki hiçbir nesnenin üzerinde ki buna tüfek de dahil Cobain'in parmak izi yoktu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Ama kafaları karıştıran bir başka ayrıntı daha vardı. Cobain'in cansız bedeninin yanında bir de intihar notu vardı. Bu notun ve notta yer alan Cobain'in çocukken yarattığı hayali arkadaşı Boddah'nın adının başka biri tarafından yazılmış olabileceği konuşuldu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Ölümüyle tüm dünyayı en uzun süre meşgul edenlerden biri de Elvis Presley. 16 Ağustos 1977'de Indianapolis'teki konserinin ardından evinde hayata veda etti. Doktorlar kalp yetmezliğinden öldüğünü açıkladı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Ancak hayranları onun ölümüne inanmak istemiyordu bi türlü. Bir teoriye göre aslında Elvis o tarihte ölmemişti. Ancak 1990'larda öldü. Bir başka teoriye göre de Presley, CIA'nin rock'n roll'u yok etme planına kurban gitmişti.
Ama olay bu kadarla kapanmadı. Hâlâ bazı kişiler onun dünyanın bir yerlerinde ihtiyar bir adam olarak yaşadığını ve onu gördüklerini iddia etmeyi sürdürüyor.
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Marilyn Monroe, 1962 yılında hayata veda etti. Efsane yıldızın yatağında cansız halde bulunmasının üzerinden 56 yıl geçti ama hâlâ intihar mı etti yoksa öldürül mü sorusunun kesin cevabı bilinmiyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Yapılan otopsinin sonucunda yüksek dozda barbitürattan öldüğü açıklandı. Ancak bu açıklama kimseyi tatmin etmedi. Çünkü Monroe'nun dönemin ABD Başkanı Kennedy ile ilişkisi vardı.
Delil yetersizliği, kahyasının çelişkili ifadeleri ve bunun gibi unsurlar yüzünden ölüm nedeninin cinayet olabileceği konuşuldu. Hatta onun ölümünde CIA, Mafya ve Kennedy ailesinin adı geçti. Kısacası Monroe kesin nedeni belli olmayan ölümüyle de efsaneleşti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Hollywood'un en güzel, en yetenekli oyuncularından biriydi Natalie Wood. Henüz 43 yaşındayken gizemi hâlâ çözülemeyen bir şekilde ortadan kayboldu. Hem de kelimenin tam anlamıyla. Natalie Wood, 29 Kasım 1981'de henüz 43 yaşındayken eşi Robert Wagner ve ünlü aktör Christopher Walken ile birlikte çıktığı bir yat turu sırasında denize düşerek boğulmuştu.
Aradan geçen bunca yıla karşın Wood'un ölüm nedeni; kaza mı, cinayet mi olduğu hâlâ ortaya çıkarılamadı. Ancak durum değişti.
Rus asıllı ABD'li film yıldızı Natalie Wood'un 1981'de gizemli ölümünü soruşturan Amerikan polisi, sinema oyuncusunun eşi Robert Wagner'ın artık "şüpheli kişi" konumunda olduğunu açıkladı.
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Los Angeles'ta Wood'un ölümünü soruşturan dedektifler, Wagner'in geçmişte sürekli o dönem yaşadıkları ile ilgili olarak farklı şeyler söylediğini ve söylediklerinin tutarlı olmadığını belirtiyor.
Amerikan CBS News televizyonuna konuşan polis yetkilisi John Corina, soruşturmada son 6 yılda elde ettikleri bulguların şüphe oklarının Wagner'e yönelmesine neden olduğunu söyledi.John Corina, "Robert Wagner'in, Natalie Wood kaybolmadan önce onunla birlikte olan son kişi olduğunu biliyoruz" dedi.Corina, "Wagner, diğer tüm görgü tanıklarının söylediklerinden farklı konuşuyor" ifadelerini kullandı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Genç kuşağı en çok sarsan ölüm haberlerinden biri de 30 Kasım 2014 yılında geldi.
Hızlı ve Öfkeli serisiyle tanınan Paul Walker bir otomobil kazası geçirmiş ve oracıkta hayatını kaybetmişti. Bunca genç ve başarılı bir oyuncunun ani ölümü sadece hayranlarını değil herkesi üzdü.Kazada Walker ile birlikte aracın sürücüsü Roger Rodas da ölmüştü. Üstelik çıkan yangında öylesine hasar almıştı ki cansız bedenleri kimliklerini belirlemek için diş kayıtlarına başvuruldu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Bu ani ölümle ilgili çok sayıda komplo teorisi de üretildi. Bunlardan biri Walker'ın öldürüldüğü yolundaydı. Bu iddiaya göre Paul Walker hem Illuminati'den ayrılmak hemde oyunculuğu bırakmak istiyordu bu yüzden de öldürüldü.
Bir başka teoriye göre de Filipinler'i etkileyen süper tayfundan zarar görenler için gönderilen yardım malzemeleri arasında gizli doğum kontrol hapları da bulunuyordu. Walker ve Rodas da bunu fark etmişlerdi. Açıklamasınlar diye binecekleri araca zarar verilmiş ve sonunda bu kazada ikisi de hayatını yitirmişti. Elbette bütün bu komplo teorileri asla ispatlanamadı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON
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Henüz 27 yaşında hayata veda eden Heath Ledger'in ölümüyle ilgili açıklanan resmi raporlar da hayranlarını tatmin etmedi.New York'taki evinde ölü bulunan Ledger'in cansız bedeni üzerinde otopsi yapıldı ve yetkililer "Ölüm nedeninin kaza olduğuna karar verdik" açıklamasını yaptı.
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Buna da reçeteli ilaçların suistimal edilmesinin neden olduğu açıklandı. Açıklamada, Ledger’in, aralarında ağrı kesiciler, sakinleştiriciler ve uyku hapları olmak üzere aldığı türlü ilaçların kombine etkisinin neden olduğu akut zehirlenme sonucu öldüğü belirtildi.
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Müzik dünyasının eşsiz sesli asi kızı Amy Winehouse'un ölümü de hayranlarını şoke etti.Onun hayat tarzını bilen herkes haberi ilk dulduğunda "Kesin, alkol ya da uyuşturucudan ölmüştür" yorumunu yaptı. Ama ailesi Winehouse'un ölümünden kısa bir süre önce tamamen "temizlendiğini" alkol ve uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü.
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Zaten açıklanan otopsi sonucu da herkesi şaşırttı. Çünkü genç şarkıcıda alkol ve uyuşturucunun izine bile rastlanmamıştı.Winehouse'un ağabeyi, daha sonra kardeşinin alkol veya uyuşturucudan değil, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. 2011 yılında hayata veda eden Winehouse'un ölüm nedeni tam iki yıl sonra "alkol zehirlenmesi" olarak açıklandı ve kayıtlara öyle geçti.
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Efsane Beatles grubunun üyelerinden John Lennon'ın bir suikasta kurban gittiği herkes tarafından kabul ediliyor Çünkü olay kuşkuya yer vermeyecek şekilde gerçekleşti. Ama onun kurban seçilmesinin nedeni hakkındaki iddialar aradan geçen bunca yıla rağmen bitmek bilmedi.
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Bazılarına göre Lennon ABD hükümeti tarafından öldürüldü. Bunun nedeni de Lennon'un dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan aleyhinde yaptığı konuşmalardı.