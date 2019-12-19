Gizli doğum kontrol hapları sonunu mu getirdi?

Murphy'nin kocası Simon Monjact de ondan bir yıl sonra yine aniden ve yine yaşadığı malikânede hayata veda etti. Onun da henüz 40 yaşındayken tıpkı karısı gibi ani ölümü gözlerin yine ailenin üzerine çevrilmesine ve Murphy'nin gizemli ölümünün yeniden gündeme gelmesine neden oldu.



Elbette polis ve adli tıp da bu arada boş durmadı. Yapılan otopsi ve araştırmalar sonucunda Brittany Murphy'nin ölüm nedeni kayıtlara "zatürree" olarak geçti. Bir yıl sonra hayata veda eden kocası Monjack'in de karısı gibi zatürree nedeniyle öldüğü açıklandı. Ancak ünlü çiftin hayranları bu açıklamalardan hiçbir zaman tatmin olmadı.



BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP, DEPO PHOTOS, AVALON