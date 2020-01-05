MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriAltın Küre kazananları belli oluyor - Altın Küre 2020 adayları kimler?
GeriKeyif Altın Küre kazananları belli oluyor - Altın Küre 2020 adayları kimler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Keyif
Haber Giriş: 05 Ocak 2020 - 15:32, /

Altın Küre kazananları belli oluyor - Altın Küre 2020 adayları kimler?

Adayları geçtiğimiz ay duyurulan 77. Altın Küre Ödülleri, bugün görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Altın Küre’de 14’ü sinema, 11’i televizyon yapımı olmak üzere toplam 25 kategoride ödül verilecek. 2020 Altın Küre adayları ünlü oyuncular Dakota Fanning ve Susan Kelechi Watson tarafından açıklanmıştı. Peki, Altın Küre 2020 adayları kimler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1



İşte bu yılın adayları:

TV filmi ya da mini dizide en iyi erkek oyuncu

Christopher Abbott (“Catch-22”)

Sacha Baron Cohen (“The Spy”)

Russell Crowe (“The Loudest Voice”)

Jared Harris (“Chernobyl”)

Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)



TV filmi ya da mini dizide en iyi kadın oyuncu

Kaitlyn Dever (“Unbelievable”)

Joey King (“The Act”)

Helen Mirren (“Catherine the Great”)

Merritt Wever (“Unbelievable”)

Michelle Williams (“Fosse/Verdon”)

En iyi kadın oyuncu - Drama

2

Cynthia Erivo (“Harriet”)

Scarlett Johansson (“Marriage Story”)

Saoirse Ronan (“Little Women”)

Charlize Theron (“Bombshell”)

Renée Zellweger (“Judy”)



En iyi mini dizi ya da TV filmi

“Catch-22″ (Hulu)

“Chernobyl” (HBO)

“Fosse/Verdon” (FX)

The Loudest Voice (Showtime)

“Unbelievable” (Netflix)



Mini dizi, TV filmi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television

Patricia Arquette (“The Act”)

Helena Bonham Carter (“The Crown”)

Toni Collette

Meryl Streep (“Big Little Lies”)

Emily Watson (“Chernobyl”)



Mini dizi yada TV filmi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Alan Arkin

Kieran Culkin (“Succession”)

Andrew Scott (“Fleabag”)

Stellan Skarsgård (“Chernobyl”)

Henry Winkler (“Barry”)



En iyi TV dizisi

“Barry” (HBO)

“Fleabag”

“The Kominsky Method” (Netflix)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

“The Politician” (Netflix)



Yabancı dilde en iyi film

3

“The Farewell” (A24)

“Pain and Glory” (Sony)

“Portrait of a Lady on Fire” (Pyramide Films)

“Parasite” (CJ Entertainment)

“Les Misérables” (BAC Films, Amazon)



En iyi senaryo: Sinema filmi

4

Noah Baumbach (“Marriage Story”)

Bong Joon-ho and Han Jin-won (“Parasite”)

Anthony McCarten (“The Two Popes”)

Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Steven Zaillian (“The Irishman”)



En iyi orijinal şarkı:Sinema filmi

“Beautiful Ghosts” (“Cats”)

“(I’m Gonna) Love Me Again” (“Rocketman”)

“Into the Unknown” (“Frozen II”)

“Spirit” (“The Lion King”)

“Stand Up” (“Harriet”)

5

Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”)

Anthony Hopkins (“The Two Popes”)

Al Pacino (“The Irishman”)

Joe Pesci (“The Irishman”)

Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”)



En iyi yardımcı kadın oyuncu

Kathy Bates (“Richard Jewell”)

Annette Bening (“The Report”)

Laura Dern (“Marriage Story”)

Jennifer Lopez (“Hustlers”)

Margot Robbie (“Bombshell”)



En iyi erkek oyuncu- Müzikal ya da komedi

Daniel Craig (“Knives Out”)

Roman Griffin Davis (“Jojo Rabbit”)

Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Taron Egerton (“Rocketman”)

Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name”)



En iyi animasyon

“Frozen II” (Disney)

“How to Train Your Dragon: The Hidden World” (Universal)

“Missing Link” (United Artists Releasing)

“Toy Story 4” (Disney)

“Lion King”



En iyi erkek oyuncu-Drama

6

Christian Bale (“Ford v Ferrari”)

Antonio Banderas (“Pain and Glory”)

Adam Driver (“Marriage Story”)

Joaquin Phoenix (“Joker”)

Jonathan Pryce (“The Two Popes”)

En iyi kadın oyuncu- Müzikal ya da komedi

Awkwafina (“The Farewell”)

Ana de Armas (“Knives Out”)

Cate Blanchett (“Where’d You Go, Bernadette”)

Beanie Feldstein (“Booksmart”)

Emma Thompson (“Late Night”)



En iyi TV dizisi: Drama

7

“Big Little Lies” (HBO)

“The Crown” (Netflix)

“Killing Eve” (BBC America)

“The Morning Show” (Apple TV Plus)

“Succession” (HBO)

En iyi film - Müzikal ya da Komedi

“Once Upon a Time in Hollywood” (Sony)

“Jojo Rabbit” (Fox Searchlight)

“Knives Out” (Lionsgate)

“Rocketman” (Paramount)

“Dolemite Is My Name” (Netflix)



En iyi film- Drama

“The Irishman” (Netflix)

“Marriage Story” (Netflix)

“1917” (Universal)

“Joker” (Warner Bros.)

“The Two Popes” (Netflix)
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi