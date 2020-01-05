Altın Küre kazananları belli oluyor - Altın Küre 2020 adayları kimler?
Adayları geçtiğimiz ay duyurulan 77. Altın Küre Ödülleri, bugün görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Altın Küre’de 14’ü sinema, 11’i televizyon yapımı olmak üzere toplam 25 kategoride ödül verilecek. 2020 Altın Küre adayları ünlü oyuncular Dakota Fanning ve Susan Kelechi Watson tarafından açıklanmıştı. Peki, Altın Küre 2020 adayları kimler?
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İşte bu yılın adayları:
TV filmi ya da mini dizide en iyi erkek oyuncu
Christopher Abbott (“Catch-22”)
Sacha Baron Cohen (“The Spy”)
Russell Crowe (“The Loudest Voice”)
Jared Harris (“Chernobyl”)
Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)
TV filmi ya da mini dizide en iyi kadın oyuncu
Kaitlyn Dever (“Unbelievable”)
Joey King (“The Act”)
Helen Mirren (“Catherine the Great”)
Merritt Wever (“Unbelievable”)
Michelle Williams (“Fosse/Verdon”)
En iyi kadın oyuncu - Drama
2
Cynthia Erivo (“Harriet”)
Scarlett Johansson (“Marriage Story”)
Saoirse Ronan (“Little Women”)
Charlize Theron (“Bombshell”)
Renée Zellweger (“Judy”)
En iyi mini dizi ya da TV filmi
“Catch-22″ (Hulu)
“Chernobyl” (HBO)
“Fosse/Verdon” (FX)
The Loudest Voice (Showtime)
“Unbelievable” (Netflix)
Mini dizi, TV filmi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television
Patricia Arquette (“The Act”)
Helena Bonham Carter (“The Crown”)
Toni Collette
Meryl Streep (“Big Little Lies”)
Emily Watson (“Chernobyl”)
Mini dizi yada TV filmi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Alan Arkin
Kieran Culkin (“Succession”)
Andrew Scott (“Fleabag”)
Stellan Skarsgård (“Chernobyl”)
Henry Winkler (“Barry”)
En iyi TV dizisi
“Barry” (HBO)
“Fleabag”
“The Kominsky Method” (Netflix)
“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)
“The Politician” (Netflix)
Yabancı dilde en iyi film
3
“The Farewell” (A24)
“Pain and Glory” (Sony)
“Portrait of a Lady on Fire” (Pyramide Films)
“Parasite” (CJ Entertainment)
“Les Misérables” (BAC Films, Amazon)
En iyi senaryo: Sinema filmi
4
Noah Baumbach (“Marriage Story”)
Bong Joon-ho and Han Jin-won (“Parasite”)
Anthony McCarten (“The Two Popes”)
Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)
Steven Zaillian (“The Irishman”)
En iyi orijinal şarkı:Sinema filmi
“Beautiful Ghosts” (“Cats”)
“(I’m Gonna) Love Me Again” (“Rocketman”)
“Into the Unknown” (“Frozen II”)
“Spirit” (“The Lion King”)
“Stand Up” (“Harriet”)
5
Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”)
Anthony Hopkins (“The Two Popes”)
Al Pacino (“The Irishman”)
Joe Pesci (“The Irishman”)
Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”)
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Kathy Bates (“Richard Jewell”)
Annette Bening (“The Report”)
Laura Dern (“Marriage Story”)
Jennifer Lopez (“Hustlers”)
Margot Robbie (“Bombshell”)
En iyi erkek oyuncu- Müzikal ya da komedi
Daniel Craig (“Knives Out”)
Roman Griffin Davis (“Jojo Rabbit”)
Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”)
Taron Egerton (“Rocketman”)
Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name”)
En iyi animasyon
“Frozen II” (Disney)
“How to Train Your Dragon: The Hidden World” (Universal)