Altın Küre kazananları belli oluyor - Altın Küre 2020 adayları kimler?





İşte bu yılın adayları:



TV filmi ya da mini dizide en iyi erkek oyuncu



Christopher Abbott (“Catch-22”)



Sacha Baron Cohen (“The Spy”)



Russell Crowe (“The Loudest Voice”)



Jared Harris (“Chernobyl”)



Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)







TV filmi ya da mini dizide en iyi kadın oyuncu



Kaitlyn Dever (“Unbelievable”)



Joey King (“The Act”)



Helen Mirren (“Catherine the Great”)



Merritt Wever (“Unbelievable”)



Michelle Williams (“Fosse/Verdon”)



En iyi kadın oyuncu - Drama



