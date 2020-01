Altın Küre kazananları belli oluyor - Altın Küre 2020 adayları kimler?

Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”)



Anthony Hopkins (“The Two Popes”)



Al Pacino (“The Irishman”)



Joe Pesci (“The Irishman”)



Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”)







En iyi yardımcı kadın oyuncu



Kathy Bates (“Richard Jewell”)



Annette Bening (“The Report”)



Laura Dern (“Marriage Story”)



Jennifer Lopez (“Hustlers”)



Margot Robbie (“Bombshell”)







En iyi erkek oyuncu- Müzikal ya da komedi



Daniel Craig (“Knives Out”)



Roman Griffin Davis (“Jojo Rabbit”)



Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”)



Taron Egerton (“Rocketman”)



Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name”)







En iyi animasyon



“Frozen II” (Disney)



“How to Train Your Dragon: The Hidden World” (Universal)



“Missing Link” (United Artists Releasing)



“Toy Story 4” (Disney)



“Lion King”







En iyi erkek oyuncu-Drama