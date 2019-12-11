Altın fiyatları ve dolar kuru ne kadar oldu? Altın fiyatları ve dolar kurunda son durum

Piyasalar bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı. Hem altın fiyatları hem de dolar kuru faiz kararlarından etkileniyor. Peki, toplantılar öncesinde altın fiyatları ve dolar kuru ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL’den alınıp satılıyor? 1 dolar kaç TL?