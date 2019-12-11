Altın fiyatları ve dolar kuru ne kadar oldu? Altın fiyatları ve dolar kurunda son durum
Merkez Bankaları’nın faiz toplantısı öncesinde gözler altın fiyatları ve dolar kurunda . Altın ve dolar kuru yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, son durumu internet üzerinden araştırarak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, altın fiyatları ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ve dolar kurunda güncek durum…
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Piyasalar bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı. Hem altın fiyatları hem de dolar kuru faiz kararlarından etkileniyor. Peki, toplantılar öncesinde altın fiyatları ve dolar kuru ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL’den alınıp satılıyor? 1 dolar kaç TL?
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları hafta ortasına hareketli başladı. En çok tercih edilen yatırım ürünleri arasında bulunan çeyrek altın 438 TL’den alınırken; 448 TL'ye satışa sunuluyor. Yarım altının satış fiyatı 896 liradan işlem görürken, 873 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 1840 liradan satılırken, 1812 liradan bozduruluyor.
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ALTIN FİYATLARININ 10 ARALIK KAPANIŞ FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1,825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.
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Bankalararası piyasada dolar dün 23 Ekim'den beri ilk kez 5,80'in üzerine çıkmıştı. Bugün 5,81'in üzerini gören kur 5,80 civarında seyrediyor. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.