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Ekonomi
09 Aralık 2019 - 07:19,

Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın, yarım altın)

Haftanın ilk işlem günü öncesinde gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ‘gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Özellikle bu hafta toplanacak faiz toplantısı sonrası altın fiyatlarındaki hareketlenme merak ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne?

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1

Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için gram ve çeyrek altın fiyatları cuma gününün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Mesai saati olan 9.00’da altın fiyatlarında hareketlenmeler başlayacak. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadardan alınıp satılıyor? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın piyasasında güncel fiyatlar

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En çok tercih edilen altın türleri, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınının fiyatlarını derledik. Sizler de bu haberimizden altın fiyatlarını anlık olarak takip edebilir, altın alış ve satış kararlarınızı şekillendirebilirsiniz. İşte, altın fiyatlarındaki son durum...

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En çok tercih edilen yatırım ürünleri arasında bulunan çeyrek altın 434 TL’den alınırken; 444 TL'ye satışa sunuluyor. Yarım altının satış fiyatı 888 liradan işlem görürken, 886 liradan geri alınıyor.

4

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1826 liradan satılırken, 1799 liradan bozduruluyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 249 liradan satılırken, 247 liradan geri alınıyor.

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