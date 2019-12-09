Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın, yarım altın)

Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için gram ve çeyrek altın fiyatları cuma gününün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Mesai saati olan 9.00’da altın fiyatlarında hareketlenmeler başlayacak. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadardan alınıp satılıyor? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın piyasasında güncel fiyatlar