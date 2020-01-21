Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları için araştırmalar haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Hem yatırım amaçlı hem de düğün-nişan gibi organizasyonlar için altın alacak olan vatandaşlar, altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
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Altın fiyatları Türkiye'nin dört bir yanında merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlar, anlık fiyatları ve analist yorumlarını yakından takip ediyor. Peki, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
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Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatlarındaki değişimleri derledik:
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 484 TL'den satılıyor.
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 298 TL dolaylarında seyrediyor.
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.964 liradan alınıp 1.993 liradan satılıyor.
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Analistler, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Senatosundaki yargılama sürecinin yatırımcıların gündeminde olacağını belirterek, Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senatodaki yargılamanın, 21 Ocak Salı günkü oturumla başlayacağını kaydetti.
Analistler, bu gelişmelerin küresel piyasalarda risk algısını görece artırdığını ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.Oturumların iki haftadan fazla sürmesinin beklenmediğini belirten analistler, Senatodaki Cumhuriyetçi çoğunluğu nedeniyle aklanma kararının çıkacağının öngörüldüğünü dile getirdi.