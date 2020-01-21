Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları Türkiye'nin dört bir yanında merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlar, anlık fiyatları ve analist yorumlarını yakından takip ediyor. Peki, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında son durum