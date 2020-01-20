Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı
Yeni haftanın ilk işlem gününde ‘altın fiyatları ne kadar olacak?’ sorusu ana gündem konularından biri. Geçtiğimiz hafta 293 lira seviyelerinde seyreden gram altın, haftanın kapanışında 295 TL oldu. Peki, çeyrek altında son durum nasıl? Vatandaşların öncelikli yatırım tercihi olan çeyrek altın kaç TL’den alınıp satılıyor?
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. İç ve dış siyasete bağlı olarak artıp azalan altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, anbean piyasaları takip edip analistlerin yorumlarını değerlendiriyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,19 yükselişle 295,40 lira seviyesinde başladı. Peki, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altın ne kadar oldu?
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 480 TL'den satılıyor.