Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. İç ve dış siyasete bağlı olarak artıp azalan altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, anbean piyasaları takip edip analistlerin yorumlarını değerlendiriyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,19 yükselişle 295,40 lira seviyesinde başladı. Peki, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altın ne kadar oldu?