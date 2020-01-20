MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı
GeriEkonomi Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 07:31, /

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı

Yeni haftanın ilk işlem gününde ‘altın fiyatları ne kadar olacak?’ sorusu ana gündem konularından biri. Geçtiğimiz hafta 293 lira seviyelerinde seyreden gram altın, haftanın kapanışında 295 TL oldu. Peki, çeyrek altında son durum nasıl? Vatandaşların öncelikli yatırım tercihi olan çeyrek altın kaç TL’den alınıp satılıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. İç ve dış siyasete bağlı olarak artıp azalan altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, anbean piyasaları takip edip analistlerin yorumlarını değerlendiriyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,19 yükselişle 295,40 lira seviyesinde başladı. Peki, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altın ne kadar oldu?

2ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 480 TL'den satılıyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3GRAM ALTIN KAÇ LİRA

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 295 TL dolaylarında seyrediyor.

4CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.948 liradan alınıp 1.977 liradan satılıyor.

5YARIM ALTIN NE KADAR

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 962TL'den işlem görmeye devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi