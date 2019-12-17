Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ve dolar kurunda son durum

Dolar kuru ve altın fiyatlarındaki değişimler anlık olarak takip ediliyor. Yatırım aracı olarak gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını veya doları tercih eden vatandaşlar sık sık piyasaları takip ediyor. Peki altın fiyatları ve dolar kuru haftanın ikinci gününde ne kadardan alınıp satılıyor?