Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ve dolar kurunda son durum
Altın fiyatları ve dolar kuruna ilgi haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Altın ve dolar yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyenler, piyasalardaki son durumu araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL oldu?
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Dolar kuru ve altın fiyatlarındaki değişimler anlık olarak takip ediliyor. Yatırım aracı olarak gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını veya doları tercih eden vatandaşlar sık sık piyasaları takip ediyor. Peki altın fiyatları ve dolar kuru haftanın ikinci gününde ne kadardan alınıp satılıyor?
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Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü 277,6 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 279-280 lira seviyesinde seyrediyor.
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Çeyrek altının satış fiyatı 456 lira olurken, 446 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 912 lira olurken, 889 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1879 lira olurken, 1851 liradan geri alınıyor.
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Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.84 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 5.85 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.8441 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8677 TL seviyesini gördü.