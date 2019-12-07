Altın fiyatları haftasonu ne kadar? 7 Aralık Çeyrek altın ve gram altın fiyatları.. 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu hafta sonunda hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla altın almak isteyenler tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Peki altın fiyatlarındaki yükselişin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte Çeyrek altının anlık ve güncel fiyatlarında son durum.
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1
Altın piyasasında geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından çeyrek altın ve dğer yatırım altınlarının fiyatları da değer kazandı. Peki altın fiyatları dünkü fiyatların ardından ne kadar oldu?
2
Gram altının satış fiyatı 271 liradan işlem görürken bu fiyatların ardından;
3
Çeyrek altının satış fiyatı 444 liradan işlem görürken, 434 liradan geri alınıyor.
4
Yarım altının satış fiyatı 888 liradan işlem görürken, 886 liradan geri alınıyor.
5
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1826 liradan satılırken, 1799 liradan bozduruluyor.
6
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 249 liradan satılırken, 247 liradan geri alınıyor.