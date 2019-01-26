Haberler >Ekonomi>Altın fiyatları hafta sonuna kaç lira seviyesinden başladı?
Altın fiyatları hafta sonuna kaç lira seviyesinden başladı?
Yatırım yapmak isteyenler ya da hediyelik alım için piyasa fiyatları merak edilen altın, gram ve çeyrek bazında araştırılıyor. Anlık olarak altın fiyatları bilgisini almak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 26 Ocak tarihli altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, 26 Ocak tarihinde alım ya da satım yapmak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Önceki günü 216 lira seviyelerinde tamamlayan altın fiyatları, hafta sonuna 220 liradan giriş yaptı. İşte, 26 Ocak tarihli altın fiyatları bilgisi
AN İTİBARİYLE ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
26 Ocak Cumartesi günü piyasalara yansıyan verilere göre;
Gram altın alışta 218, satışta 220 lira, Çeyrek altın alışta 357, satışta 364 lira, Yarım altın alışta 714, satışta 729 lira, Cumhuriyet altını ise alışta 1471, satışta 1486 lira seviyesinde hareket ediyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.