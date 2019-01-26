Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Altın fiyatları hafta sonuna kaç lira seviyesinden başladı?

Altın fiyatları hafta sonuna kaç lira seviyesinden başladı?

Yatırım yapmak isteyenler ya da hediyelik alım için piyasa fiyatları merak edilen altın, gram ve çeyrek bazında araştırılıyor. Anlık olarak altın fiyatları bilgisini almak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 26 Ocak tarihli altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Hürriyet Haber
26.01.2019 - 08:20 | Son Güncelleme:
1 / 5
Altın fiyatları hafta sonuna kaç lira seviyesinden başladıNext

Altın fiyatları, 26 Ocak tarihinde alım ya da satım yapmak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Önceki günü 216 lira seviyelerinde tamamlayan altın fiyatları, hafta sonuna 220 liradan giriş yaptı. İşte, 26 Ocak tarihli altın fiyatları bilgisi

AN İTİBARİYLE ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

26 Ocak Cumartesi günü piyasalara yansıyan verilere göre;

Gram altın alışta 218, satışta 220 lira,
Çeyrek altın alışta 357, satışta 364 lira,
Yarım altın alışta 714, satışta 729 lira,
Cumhuriyet altını ise alışta 1471, satışta 1486 lira seviyesinde hareket ediyor.

ANLIK VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Etiketler: gram altın , çeyrek altın , haberler

En Yeni Foto Galeriler

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Q7'nin yerine...

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Q7'nin yerine...

Altın fiyatları hafta sonuna kaç lira seviyesinden başladı?

Altın fiyatları hafta sonuna kaç lira seviyesinden başladı?

Forvet transferinde flaş gelişme!

Forvet transferinde flaş gelişme!

Evini elektronik sigara imalathanesine çevirmiş

Evini elektronik sigara imalathanesine çevirmiş

Dikkat: Bu bölgelerde çamur yağabilir! 26 Ocak hava durumu verileri

Dikkat: Bu bölgelerde çamur yağabilir! 26 Ocak hava durumu verileri

26 Ocak 2019 Gazete Manşetleri

26 Ocak 2019 Gazete Manşetleri

Brezilya şokta! Baraj çöktü, çok sayıda ölü var

Brezilya şokta! Baraj çöktü, çok sayıda ölü var

Asya'nın en sağlıklı şehirleri seçildi! İlk 10'da Türkiye'den iki il

Asya'nın en sağlıklı şehirleri seçildi! İlk 10'da Türkiye'den iki il

2019'un en iyi 1000 restoranı açıklandı! Türkiye'den 6 yer listede

2019'un en iyi 1000 restoranı açıklandı! Türkiye'den 6 yer listede

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.