Altın fiyatları hafta ortasına düşüş seyrinde başladı – Haftanın 3. Günü gram ve çeyrek altın ne kadar?
Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, yeni güne düşüş seyrinde başladı. Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,38 altında 1.552 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altında son durum ne? Yatırımcıların en çok tercih ettiği gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hafta ortasının ana gündem konularından biri yine altın fiyatları oldu. Aylar öncesinden aldıkları altınları değerlendirmek isteyen veya ilk kez altın yatırımı yapacak olanlar, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimleri sık sık takip ediyorlar. Günlerdir hareketli bir seyir gösteren altın fiyatları hafta ortasının ilk saatlerinde düşüş eğiliminde. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
2
GRAM ALTIN NE KADAR?
Haftanın ikinci gününde 298 lira seviyesinden başlayan gram altın, haftanın üçüncü işlem gününe 296 lira seviyesinden başladı. Serbest piyasada bugün altının gram fiyatı 296 lira üzerinden işlem görüyor.
3
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 482 TL'den satılıyor. Yatırım yapmak isteyenlerin bir diğer gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.962 liradan alınıp 1.992 liradan satılıyor.