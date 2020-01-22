Altın fiyatları hafta ortasına düşüş seyrinde başladı – Haftanın 3. Günü gram ve çeyrek altın ne kadar?

Hafta ortasının ana gündem konularından biri yine altın fiyatları oldu. Aylar öncesinden aldıkları altınları değerlendirmek isteyen veya ilk kez altın yatırımı yapacak olanlar, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimleri sık sık takip ediyorlar. Günlerdir hareketli bir seyir gösteren altın fiyatları hafta ortasının ilk saatlerinde düşüş eğiliminde. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?