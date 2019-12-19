Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları (çeyrek altın, gram altın, yarım altın)
Altın fiyatları geçtiğimiz günü yükselişle geçirmesinin ardından günün fiyatları merakla takip ediliyor. Altın fiyatları sayfamızdan günün altın değerini canlı ve güncel olarak öğrenebilirsiniz. Peki Altın fiyatlarında son değerlerin ardından gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum ve detaylar
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1
Altının gram fiyatı bugün 281 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınlarında da yükseliş yaşandı. Peki yatırım altınlarında son dakika fiyatları nedir?
2
Çeyrek altının satış fiyatı bugün 458 lira seviyesinde satılırken, 448 liradan geri alınıyor.
3
Yarım altının satış fiyatı 916 liradan işlem görürken, 893 liradan geri alınıyor.
4
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1884 liradan işlem görürken, 1856 liradan geri alınıyor.
5
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 258 liradan satılırken, 256 liradan geri alınıyor.