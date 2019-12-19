Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları (çeyrek altın, gram altın, yarım altın)

Altının gram fiyatı bugün 281 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınlarında da yükseliş yaşandı. Peki yatırım altınlarında son dakika fiyatları nedir?