Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Aralık altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu altın piyasasını takip eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altının gram fiyatı geçtiğimi iki haftalık süreçte yükselişe geçerken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak edilen altın türleri arasında yer alıyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Aralık altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu?
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1
Altının gram fiyatı bugün 287 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bu değerin ardından yükselişe geçti.
2
Çeyrek altın fiyatları bugün 467 lira seviyesinde işlem görürken, 457 liradan geri alınıyor.
3
Yarım altın fiyatları bugün 935 liradan işlem görürken, 911 liradan bozduruluyor.
4
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1926 lira civarında işlem görürken, 1897 lira seviyesinde geri alınıyor.
5
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 263 liradan işlem görürken, 286 liradan geri alınıyor.