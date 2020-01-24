Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatı  

Altının gram fiyatı bugün 297 lira seviyesinde işlem görürken, 300 liraya yaklaşan değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti. Piyasada en çok talep gören altın türleri arasında yer alan çeyrek altın ve gram altın fiyatları düne göre bir birim değişkenlik gösterdi. Peki çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında son durum nedir?