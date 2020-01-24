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Ekonomi
Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 10:45, /

Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatı  

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu yatırım yapmak isteyen veya hediyelik olarak altın düşünen vatandaşlar tarafından günün aranan konuları arasında yer alıyor. Peki altın fiyatlarında bugün son değerler nedir? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında günün değerleri.

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1

Altının gram fiyatı bugün 297 lira seviyesinde işlem görürken, 300 liraya yaklaşan değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti. Piyasada en çok talep gören altın türleri arasında yer alan çeyrek altın ve gram altın fiyatları düne göre bir birim değişkenlik gösterdi. Peki çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında son durum nedir?

2

Çeyrek altının satış fiyatı 485 lira seviyesinde satılırken, 474 liradan geri alınıyor.

3

Yarım altının satış fiyatı 971 liradan işlem görürken, 946 liradan bozduruluyor.

4

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1994 liradan satılırken, 1964 liradan geri alınıyor.

5
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