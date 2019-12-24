Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altının gram fiyatı bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftadan beri değer kazanan altın fiyatları ile birlikte yatırım altınlarının da fiyatı değişti. Peki çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok talep gören ürünlerde son durum ne? İşte Kapalıçarşı altın piyasasında son durum
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1
Altının gram fiyatı bugün 284 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da yükseliş yaşandı.
2
Çeyrek altın satış fiyatı 463 lira olurken, 453 liradan geri alınıyor.
3
Yarım altın satış fiyatı 927 lira olurken, 903 liradan geri alınıyor.
4
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1895 liradan işlem görürken, 1882 liradan bozduruluyor.
5
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 260 lira olurken, 258 liradan geri alınıyor.