Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? 10 Aralık altın fiyatları
Altının gram fiyatındaki yükselişin ardından yatırım altınlarında da bir birim artış yaşandı. Yatırım yapmak için altın almak isteyen vatandaşlar günün altın fiyatlarını merak ediyorlar. Peki Kapalıçarşı'da bugün altın piyasasında son durum nedir?
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1
Altının gram fiyatı bugün 273 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri arttı.
2
Çeyrek altının satış fiyatı 447 lira seviyesinde değer görürken, 437 liradan geri alınıyor.
3
Yarım altının satış fiyatı 893 lira seviyesinde satılırken, 870 liradan geri alınıyor.
4
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1838 liradan işlem görürken 1811 liradan geri alınıyor.