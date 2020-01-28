Altın fiyatları bugün (28 Ocak) ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı

Altın fiyatları haftaya yükseliş trendinde başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.015,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan işlem gördü. Altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 28 Ocak Salı günü piyasasını merak ediyor. Peki, Altın fiyatları bugün (28 Ocak) ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatı…