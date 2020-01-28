Altın fiyatları bugün (28 Ocak) ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı
Hareketli bir seyir gösteren altın fiyatlarına ilgi devam ediyor. Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini, bu durumun görece riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu bildirdi. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, kapanışta 302,70 lira oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatı
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Altın fiyatları haftaya yükseliş trendinde başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.015,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan işlem gördü. Altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 28 Ocak Salı günü piyasasını merak ediyor. Peki, Altın fiyatları bugün (28 Ocak) ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatı…
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Haftanın ilk gününü 302,70 liradan tamamlayan gram altın, haftanın ikinci işlem gününe 301 lira seviyesinde başladı.
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Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 494 TL'den satılıyor. Yatırım yapmak isteyenlerin bir diğer gözdesi Cumhuriyet altını ise 2.001,00 liradan alınıp 2.032,00 liradan satılıyor. 963,15 TL'den alınan yarım altın ise 988,03'den satışa sunuluyor.