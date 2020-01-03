Altın fiyatları 3 Ocak Cuma günü ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu altın piyasasındaki hareketliliğin ardından internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Altının gram fiyatı bugün son günlerin en yüksek seviyesine çıktı. Peki çeyrek altın ve gram altın gibi altın türleri arasında en çok talep gören ürünlerin fiyatı ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum
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1
Altının gram satış fiyatı bugün 296 lira seviyesinin üzerine çıktı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değerinde yükseliş oldu.
2
Çeyrek altının satış fiyatı 485 lira civarında işlem görürken, 474 liradan geri alınıyor.
3
Yarım altının satış fiyatı 970 lira seviyesinde işlem görürken, 946 liradan bozduruluyor.
4
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 2000 lira seviyesine ulaştı. Cumhuriyet altını 1970 lira seviyesinde geri alınıyor.