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Ekonomi
Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 10:14, /

Altın fiyatları 28 Aralık cumartesi günü ne kadar? 1 gram altın kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu hem yatırım yapacaklar tarafından hem de hediyelik olarak altın düşünenler tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı bugün 289 lira seviyesine kadar yükseldi. Peki bu değerin ardından yatırım altınlarında son durum ne oldu? İşte altın piyasasındaki son durum

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1

 Altının gram fiyatı bugün 289 lira seviyesinde işlem görüyor. 1 gram altın piyasalarda 289.41 lira seviyesinde satılıyor.

2

Çeyrek altının satış fiyatı 473 lira seviyesinde işlem görürken, 462 liradan geri alınıyor.

3

Yarım altının satış fiyatı 946 liradan satılırken, 922 liradan geri alınıyor.

4

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1945 liradan işlem görürken, 1916 liradan bozduruluyor.

5

22 ayar bileziğin satış fiyatı 264 lira seviyesinde satılırken, 262 liradan geri alınıyor.

6Bu hafta en çok altın kazandırdı

Bu hafta en çok altın kazandırdı


Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,25, altının gram fiyatı yüzde 2,41, dolar/TL yüzde 0,32 ve avro/TL yüzde 0,91 yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 114.534,80, en düşük 111.266,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,25 artışla 113.683,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,41 artışla 289,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 değer kazancıyla 1.928,00 lira oldu. Geçen hafta 460,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 471,00 liraya yükseldi.

Bu hafta dolar yüzde 0,32 değer kazanarak 5,9580 liraya, avro da yüzde 0,91 artarak 6,6460 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,40, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile hisse senedi fonları oldu.

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