Altın fiyatları 12 Ocak Pazar günü ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatları

Güncel altın fiyatları, 12 Ocak Pazar günü merakla araştırılmaya devam ediyor. Yatırımcısına son 6 ayda gram bazında 40 lira civarında kazandıran altın, son bir haftada ise gösterdiği artışın ardından yeniden 295 lira seviyelerine geriledi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek bazında altın fiyatları bilgisi12OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



12 Ocak altın fiyatları geçtiğimiz hafta gram bazında 300 lira seviyesine yükseldi. Son 10 günde 12 lira artış gösteren gram altın, güne düşüşle başladı. Peki, gram altın fiyatları bazında gerçekleşen bu fiyatlama, çeyrek ve yarım altın için nasıl seyredecek?



İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...