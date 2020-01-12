Altın fiyatları 12 Ocak Pazar günü ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları gösterdiği büyük artışın ardından düşüş seyri ile dikkat çekiyor. Gram ve çeyrek bazında güncel fiyatları ile merak uyandıran altın fiyatları, 12 Ocak Pazar sabahı da merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta gram bazında 300 lirayı geçen altın fiyatları, haftanın son gününe doğru değer kaybederek 295 lira bandına geriledi. Peki, yeni hafta başlamadan önce güncel fiyatları ile merak konusu olan altın fiyatları, 12 Ocak Pazar günü ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
Güncel altın fiyatları, 12 Ocak Pazar günü merakla araştırılmaya devam ediyor. Yatırımcısına son 6 ayda gram bazında 40 lira civarında kazandıran altın, son bir haftada ise gösterdiği artışın ardından yeniden 295 lira seviyelerine geriledi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek bazında altın fiyatları bilgisi12OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
12 Ocak altın fiyatları geçtiğimiz hafta gram bazında 300 lira seviyesine yükseldi. Son 10 günde 12 lira artış gösteren gram altın, güne düşüşle başladı. Peki, gram altın fiyatları bazında gerçekleşen bu fiyatlama, çeyrek ve yarım altın için nasıl seyredecek?
İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...
2
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 12 Ocak Pazar günü 487 TL'den satılıyor.
3
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 295 TL dolaylarında seyrediyor.
4
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.967 liradan alınıp 1.987 liradan satılıyor.
5
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 975 TL'den işlem görmeye devam ediyor.