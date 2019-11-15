Ä°zmitâ€™te dÃ¼zenlenen Kars-Ardahan-IÄŸdÄ±r TanÄ±tÄ±m GÃ¼nleriâ€™nde yÃ¶resel lezzetler sergilenirken, kÃ¼flÃ¼ Ã¶zelliÄŸiyle dikkat Ã§eken â€˜Ã‡eÃ§il peyniriâ€™ katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ilgisini Ã§ekti. Peyniri satan Olgun Bahar, Ã§eÃ§il peynirini bilmeyenlerin neden kÃ¼flÃ¼ olduÄŸunu sorduklarÄ±nÄ±, kendilerinin de bilgi verdiklerini sÃ¶yledi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi sonuÃ§larÄ± iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerin beklentisi devam ediyor. AylÄ±k 550 TL burs ya da kredi alma imkanÄ±na sahip olacak olan Ã¶ÄŸrenciler, KYK.gov.tr sonuÃ§ sayfasÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lacak aÃ§Ä±klamaya odaklandÄ±. Peki, KYK burs sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, sosyal medyada Ã§Ä±kan haberler Ã¼zerine KYK sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ± sorusuna cevap arayan vatandaÅŸlar iÃ§in bazÄ± bilgiler