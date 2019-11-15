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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Keyif
15 KasÄ±m 2019 - 16:35,

"AltÄ±n diÅŸli kÄ±z" tarihe geçti

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri Ã§ok Ã¶zel gecede bir araya geldi.

AP, AFP, REUTERS

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Bu yÄ±l 20'nci kez dÃ¼zenlenen Latin Grammy Ã–dÃ¼lleri daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Gecenin hem kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda hem de sahnede renkli anlar yaÅŸandÄ±. Ã–dÃ¼l tÃ¶renine damgasÄ±nÄ± vuran kiÅŸi ise Ä°spanyol ÅŸarkÄ±cÄ± Rosalia oldu.

AP, AFP, REUTERSÂ

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26 yaÅŸÄ±ndaki Rosalia, Ã¼Ã§ dalda Latin Grammy kazandÄ±. Ama adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±ran olay, kazandÄ±ÄŸÄ± YÄ±lÄ±n AlbÃ¼mÃ¼ Ã¶dÃ¼lÃ¼ oldu.

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Rosalia bu Ã¶dÃ¼lle Shakira'dan 13 yÄ±l sonra gecenin en Ã¶nemli Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan ilk kadÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ± olarak tarihe geÃ§ti.

AP, AFP, REUTERS

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Rosalia, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da farklÄ±, Ã¶dÃ¼l alÄ±rken farklÄ± kÄ±yafetler giydi. Sahnede ÅŸovunu yaparken de kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz bir kÄ±yafet tercih etti.

AP, AFP, REUTERS

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Rosalia'nÄ±n diÅŸlerindeki altÄ±n aparatlar da dikkat Ã§ekti.

AP, AFP, REUTERS

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AP, AFP, REUTERS

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AP, AFP, REUTERS

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Ä°zmitâ€™te dÃ¼zenlenen Kars-Ardahan-IÄŸdÄ±r TanÄ±tÄ±m GÃ¼nleriâ€™nde yÃ¶resel lezzetler sergilenirken, kÃ¼flÃ¼ Ã¶zelliÄŸiyle dikkat Ã§eken â€˜Ã‡eÃ§il peyniriâ€™ katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ilgisini Ã§ekti. Peyniri satan Olgun Bahar, Ã§eÃ§il peynirini bilmeyenlerin neden kÃ¼flÃ¼ olduÄŸunu sorduklarÄ±nÄ±, kendilerinin de bilgi verdiklerini sÃ¶yledi.

DHA /
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KYK.gov.tr Ã¼zerinden KYK burs sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi sonuÃ§larÄ± iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerin beklentisi devam ediyor. AylÄ±k 550 TL burs ya da kredi alma imkanÄ±na sahip olacak olan Ã¶ÄŸrenciler, KYK.gov.tr sonuÃ§ sayfasÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lacak aÃ§Ä±klamaya odaklandÄ±. Peki, KYK burs sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, sosyal medyada Ã§Ä±kan haberler Ã¼zerine KYK sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ± sorusuna cevap arayan vatandaÅŸlar iÃ§in bazÄ± bilgiler

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