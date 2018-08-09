Altın bilezikleri denizde bile çıkarmadı

Model Petra Nemcova, bu yıl tatil için Meksika'nın Tulum kentini seçen 39 yaşındaki Nemcova, siyah ve gece mavisi bir mayo giydi. Saçını basit bir şekilde toplayan Petra Nemcova'nın takılarından taviz vermemesi ise dikkat çekti.
Petra Nemcova, altın bileziğini, yüzüğünü ve kolyesini çıkarmadan yüzdü. Ünlü modelin tatilde bile egzersiz porgramını aksatmaması dikkatlerden kaçmadı.
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