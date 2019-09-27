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Altın Barbie de oradaydı

Gösteri dünyasının ünlüleri "hayırlı" bir amaç uğruna bir araya geldi.

Hürriyet Haber
27.09.2019 - 10:08 | Son Güncelleme:
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Altın Barbie de oradaydıNext

 Yeryüzündeki okyanusların ve okyanus canlılarının korunması amacıyla etkinlik gösterenz Global Ocean adlı kuruluşa gelir elde etmek için düzenlenen gece Avrupa'nın küçük ülkesİ Monako'da yapıldı. Ülkeninbaşkenti Monte Carlo'daki gecenin ev sahipliğini Monako Prensi 2. Albert üstlendi. Gecede Hollywood yıldızlarının yanı sıra moda dünyasının ünlü yüzleri de yer aldı. İşte geceden objektiflere yansıyanlar.

REUTER, AP, AFP

Etiketler: monako prensi , monako presi albert , gala gecesi

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