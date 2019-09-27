Altın Barbie de oradaydı

Yeryüzündeki okyanusların ve okyanus canlılarının korunması amacıyla etkinlik gösterenz Global Ocean adlı kuruluşa gelir elde etmek için düzenlenen gece Avrupa'nın küçük ülkesİ Monako'da yapıldı. Ülkeninbaşkenti Monte Carlo'daki gecenin ev sahipliğini Monako Prensi 2. Albert üstlendi. Gecede Hollywood yıldızlarının yanı sıra moda dünyasının ünlü yüzleri de yer aldı. İşte geceden objektiflere yansıyanlar.
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