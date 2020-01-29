Altın Ayı için Berlinale’de 18 film yarışacak

Bu yıl 70’incisi düzenlenecek olan ve dünyanın en çok seyirci çeken festivali Berlinale Film Festivali’nde 18 film ‘Altın Ayı’ ödülü için yarışacak. Bu yılki festival programında Türkiye’den film yer almayacak.
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20 Şubat’ta başlayacak festivalin açılışı Kanada yapımı ‘My Salinger Year’ ile yapılacak. Cannes ve Venedig gibi dünyanın en önemli film festivalleri arasında gösterilen Berlinale 1 Mart’ta sona erecek.
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11 gün devam edecek festivalde 71 ülkeden film gösterilecek. Geçen yıla göre 60 film daha az gösterime alındı. Bu yıl toplam 340 film beyaz perdeye yansıyacak.
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Festivalde en büyük ödül olan ‘Altın Ayı’ için 18 film yarışıyor.
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Daha önce tek başkanla yönetilen Berlinale’ye bu yıldan itibaren iki eş başkan yöneticilik yapıyor.
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Eş başkanlardan biri İtalyan Carlo Chatrian, diğeri ise Hollandalı Mariette Rissenbeek. İkili Berlin’de düzenledikleri basın toplantısıyla ilk kez basın önüne çıktılar.
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Berlinale’nin jüri başkanlığını ise İngiliz oyuncu Jeremy Irons yapacak. 2020 yılının Berlinale Hayat Boyu Onur Ödülü ise Oscar sahibi Helen Mirren’e verilecek.
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Festivalin biletleri 17 Şubat’tan itibaren internet ve gişelerden satışa çıkarılacak. Gişeler 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak. Biletler 13 Euro’dan satılacak. Her filmi bileti gösterimden üç gün önce satışa çıkarılacak.
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Berinale’de ‘Altın Ayı’ için yarışacak filmler ve yönetmenleri ise şöyle:Burhan Qurbani’nin yönettiği Almanya ve Hollanda yapımı ‘Berlin Alexanderplatz’, Ilya Khrzhanovskiy’nin yönettiği Almanya, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Rusya Federasyonu yapımı ‘DAU. Natasha’, Hong Sangsoo’nun Güney Kore yapımı ‘The Woman Who Ran’, Benoit Delepine ve Gustave Kervern’in ortak yönettikleri Fransa ve Belçika yapımı ‘Delete History’, Natalia Meta’nın yönettiği Arjantin ve Meksika yapımı ‘The Intruder’, yönetmen koltuğunda Damiano ve Fabio D‘Innocenzo’un oturduğu İtalya ve İsviçre yapımı ‘Bad Tales’, Amerikan yapımı Kelly Reichardt’ın yönettiği ‘First Cow’, Rithy Panh’ın Fransa ve Kamboçya ortaklığı olan ‘Irradiated’, Yönetmenliğini Philippe Garrel yaptığı Fransa İsviçre yapımı ‘The Salt of Tears’, Eliza Hittman’ın yönetmenliğini yaptığı Amerikan ‘Never rarely Sometimes Always’, Tsai Ming Liang’ın Tayvan yapımı ‘Days’, Sally Potter’in yönettiği Birleşik Krallık yapımı ‘The Roads Not Taken’, Stephanie Chuat ve Veronique Reymond ortak yönetmenliğini üstlendiği İsviçre yapımı ‘My Little Sister’, Mohammad Rasoulof’un yönettiği Almanya ve Çek Cumhuriyeti ortak yapımı ‘There Is No Evil’, Abel Ferrara’nın İtalya, Almanya ve Meksika ortak yapımı ‘Sibirya’, Caetano Gotardo ve Marco Dutra’nın yönettiği Brezilya ve Fransa ortak yapımı ‘All the Dead Ones’, Almanya ve Fransa ortak yapımı Christian Petzold’un yönettiği ‘Undine’ ve Giorgio Diritti’nin yönettiği İtalya yapımı ‘Hidden Away.’