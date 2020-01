Altın Ayı için Berlinale’de 18 film yarışacak

Berinale’de ‘Altın Ayı’ için yarışacak filmler ve yönetmenleri ise şöyle:Burhan Qurbani’nin yönettiği Almanya ve Hollanda yapımı ‘Berlin Alexanderplatz’, Ilya Khrzhanovskiy’nin yönettiği Almanya, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Rusya Federasyonu yapımı ‘DAU. Natasha’, Hong Sangsoo’nun Güney Kore yapımı ‘The Woman Who Ran’, Benoit Delepine ve Gustave Kervern’in ortak yönettikleri Fransa ve Belçika yapımı ‘Delete History’, Natalia Meta’nın yönettiği Arjantin ve Meksika yapımı ‘The Intruder’, yönetmen koltuğunda Damiano ve Fabio D‘Innocenzo’un oturduğu İtalya ve İsviçre yapımı ‘Bad Tales’, Amerikan yapımı Kelly Reichardt’ın yönettiği ‘First Cow’, Rithy Panh’ın Fransa ve Kamboçya ortaklığı olan ‘Irradiated’, Yönetmenliğini Philippe Garrel yaptığı Fransa İsviçre yapımı ‘The Salt of Tears’, Eliza Hittman’ın yönetmenliğini yaptığı Amerikan ‘Never rarely Sometimes Always’, Tsai Ming Liang’ın Tayvan yapımı ‘Days’, Sally Potter’in yönettiği Birleşik Krallık yapımı ‘The Roads Not Taken’, Stephanie Chuat ve Veronique Reymond ortak yönetmenliğini üstlendiği İsviçre yapımı ‘My Little Sister’, Mohammad Rasoulof’un yönettiği Almanya ve Çek Cumhuriyeti ortak yapımı ‘There Is No Evil’, Abel Ferrara’nın İtalya, Almanya ve Meksika ortak yapımı ‘Sibirya’, Caetano Gotardo ve Marco Dutra’nın yönettiği Brezilya ve Fransa ortak yapımı ‘All the Dead Ones’, Almanya ve Fransa ortak yapımı Christian Petzold’un yönettiği ‘Undine’ ve Giorgio Diritti’nin yönettiği İtalya yapımı ‘Hidden Away.’