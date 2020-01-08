Almeda Abazi gözyaşları içinde anlattı: O an ömrümden ömür gitti!

TOLGA İLE ARKADAŞ ORTAMINDA TANIŞTIK Tolga ile tanışma hikayem şöyle, ortak arkadaşlarımız vardı. Öyle bir araya gele gele tanıştık. İlk görüşte aşk değildi bizimki. Benim hayatıma girecek kişi çok çok önemliydi bu yüzden Tolga’yı biraz uğraştırdım. Bizim evliliğimiz çok ani oldu. Annemlere gittik, Tolga’nın ailesi bizim aile bir aradaydı ‘biz evleniyoruz’ dedik. Her şey bir ay içinde gelişti, nişan falan yapmadık. 2.5 yıllık bir birlikteliğimiz vardı zaten. Şu an çok mutluyuz. Tolga’nın anne-babasını kendi anne-babamdan ayırmıyorum. Kardeşi de öyle çok güzel aile olduk.