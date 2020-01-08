Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 13:31,
Almeda Abazi gözyaşları içinde anlattı: O an ömrümden ömür gitti!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Almeda Abazi konuk oldu. Oyuncu Tolgahan Sayışman’la evli olan Abazi geçtiğimiz yıl oğlu Efehan’ı kucağına almıştı. Yaşadığı tecrübeyi canlı yayında anlatan ünlü isim, ‘bebeğimiz olacağını öğrenince çok şaşırdık, beklemiyorduk’ dedi.
İşte Almeda Abazi’nin açıklamalarından satır başları…
Baş ağrısı yüzünden hastaneye gittim. MR falan çekildi. Sol gözüm görmemeye başladı, bulanık görüyordum. Sonuçlar geldi migren çıktı, o da hamilelikten dolayı oluyormuş. Benim hamileliğimden haberim yoktu
Başka bir doktora yönlendirdi. Oraya gittik kontroller yapıldı ve doktor ‘hamilesin’ dedi. Biz şok olduk. O an benim için her şey değişti, on yaş büyük hissetim kendimi. Bir olgunluk geldi. Hastaneden çıktık ‘ne yaparız, nasıl olur’ diye konuştuk. Çok ama çok sevindik, tabii şaşırdık da.
EFE İSMİNİ BEN İSTEDİM
Ben Efe ismini çok seviyordum. Tolga da ‘Efe olsun ama sonuna ‘han’ da ekleyelim’ dedi. Çünkü onların ailede bütün erkeklerin adının sonuna ‘han’ ekleniyor. O da öyle devam etsin istedi. Ben de eşime ‘Arnavutça ‘han’ yemek anlamına geliyor, benim oğlumun adı yemek mi olacak’ dedim. Efehan adında karar kıldık son olarak. Çok da güzel oldu.
SÜTÜM KESİLİNCE PANİĞE KAPILDIM
İlk başlarda Tolga bana çok yardımcı oldu, çok uykusuz geceler yaşadım. Talihsizlikler oldu ‘sütüm yetmiyor’ diye paniğe kapılmıştım zor bir süreçti. Sürekli ‘çocuk aç mı acaba’ diye düşünüyor, dualar ediyordum. Bana hastanedeyken süt testi yapıldı, ‘yeterli’ denildi eve geçince kesildi. Bu süreçte Tolga bana çok destek oldu.
OĞLUM AMELİYAT OLURKEN ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ
Oğlum şu an 8 aylık. Daha birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi. Allah beterinden korusun, neler görüyoruz çok şükür oğlum iyi şimdi. İlk çocuğum olduğu için çok panik yaptım. Bebeklerde çok oluyormuş ama benim haberim yoktu.
Bir şişlik hissetim çevremdekilere söyledim onlarda ‘bir şey yoktur’ dedi. Ben de taktım mı takıyorum. Doktora gittik hemen ultrason çektiler ‘ufak bir kist’ dediler. Ben o an zaten panik oldum. Doktor ‘önemli bir şey değil, büyürse ameliyatla alırız’ deyince operasyonu erteletmeye çalıştım ‘küçücük çocuk, bir iki yaşına gelince olur’ diye düşünüyorduk ama daha çok belirginleşmeye başlayınca ameliyat ettirmek zorunda kaldık.
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