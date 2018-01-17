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    Almanya’nın ünlü Türkleri şimdi ne yapıyor?

    Kimi Almanya’da doğdu, kimi Almanya’ya çalışmaya gelen babasının yanına yerleşti. Kiminin ünü Almanya sınırları içinde kaldı, kimi ise dünya çapında tanınan ünlüler arasına ismini yazdırdı. Bir zamanlar herkesin yakından tanıdığı, her yaptıkları olay olan Almanya’nın Türk ünlüleri, acaba şimdi ne yapıyor?

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:
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    Almanya’nın ünlü Türkleri şimdi ne yapıyorNext

    NAZAN ECKES: İki çocuk annesi Nazan Eckes, 1976 doğumlu. Almanya’nın en tanınan ve en sevilen televizyon sunucularından biri. İki yıl önce ‘Playboy’ dergisinin yaptırdığı ankette Almanya’nın en çekici 5 sunucusundan biri seçildi.

    Etiketler: ALMANYA , TÜRK ÜNLÜLER , Nazan Eckes , muhabbet , Sibel Kekilli , Meryem Uzerli , Vural Öger , Mehmet Kurtuluş
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