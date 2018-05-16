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Almanya'daki gelin Diyarbakır'daki düğüne böyle katıldı
DİYARBAKIR’da yaşayan, ikisi de Suriyeli Dilxweş Osman (21) ve Wane İbrahim (18), evlenmeye karar verdi; ancak bu süreçte genç kız, ailesiyle Almanya’nın Münih kentine gitti. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Osman, genç kız Türkiye’ye gelemeyince, düğünü gelinsiz yaptı. Düğününde gelin olmadan oynayan damat Osman, Almanya’da gelinlik giyen Wane ile cep telefonundan görüntülü konuştu.
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