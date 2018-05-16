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    Haberler >Gündem>Almanya'daki gelin Diyarbakır'daki düğüne böyle katıldı

    Almanya'daki gelin Diyarbakır'daki düğüne böyle katıldı

    DİYARBAKIR’da yaşayan, ikisi de Suriyeli Dilxweş Osman (21) ve Wane İbrahim (18), evlenmeye karar verdi; ancak bu süreçte genç kız, ailesiyle Almanya’nın Münih kentine gitti. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Osman, genç kız Türkiye’ye gelemeyince, düğünü gelinsiz yaptı. Düğününde gelin olmadan oynayan damat Osman, Almanya’da gelinlik giyen Wane ile cep telefonundan görüntülü konuştu.

    Burak EMEK/DHA
    16.05.2018 - 11:32 | Son Güncelleme:
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    Almanyadaki gelin Diyarbakırdaki düğüne böyle katıldıNext

    Ülkesindeki iç savaştan kaçarak, ailesiyle birlikte 2013 yılında Diyarbakır’a gelen, Suriye’nin Kamışlı nüfusuna kayıtlı Dilxweş Osman, yaşamını Türkiye’de sürdürmeye başladı.

    Etiketler: KAMERA , gündem

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