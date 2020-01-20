Almanya’da Tesla kavgası

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Berlin ve Brandenburg eyalet hükümetleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda Grünheide’de fabrika kurmaya karar verdi. Eyalet hükümetinden de ihtiyaç duyduğu arsayı satın aldı.
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Tesla’nın girişimi, Grünheide’lıları ikiye böldü. Bir grup Tesla’nın gelmesine sevinirken, diğer grup ise fabrikanın kurulmasına karşı çıktı. Ellerine pankartlar alan gruplar sokağa döküldü, protesto ve sevinç gösterisi yaptı.
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Fabrikanın kurulması için en önemli adımın atıldığı açıklanınca, yaklaşık 200 kişi Tesla aleyhine gösteri yapmak için sokağa çıktı. Eylem yapan grup Tesla’nın bölgelerinde fabrika kurmasına karşı çıktı. Pankartlar da açan grup yürüyüşe başladı.
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Aynı anda Tesla’nın arsa aldığını duyan başka bur grup da sevinç gösterisi için sokağa çıktı. Sayıları 50 kadar olan bu grup da Tesla lehine sloganlar atarken, taşıdıkları afişlerle memnuniyetlerini dile getirdiler.
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Fabrika kurulmasına karşı çıkanlar ormanın heba olacağını ve su kaynaklarının zarar göreceğini savundu. Destekleyenler ise ağırlıklı olarak aileler ve çocuklardan oluştu. Bir kadın, “Elon! Senden otomobil istiyorum” afişi taşıdı. Bir kişi de Tesla marka otomobiline binerek sevinç gösterisi yapanlara eşlik etti.
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Gösteriye katılan bir kişi, “İstihdam yaratılacak. Artık Berlin yerine bisikletle işe gitme şansımız olacak” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.
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İki grup karşı karşıya geldiğinde ise aralarında tartışma çıktı. Karşılıklı birbirlerine küfür edip, hakarette de bulundular. Polisin aldığı önlem sayesinde gruplar arasında fiziki müdahale ise olmadı.
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Tesla, büyük bölümü ormanlık alan olan bölgeden 300 hektar büyüklüğünde arsa satın aldı. Arsanın satın alındığını ve hükümetin de bu satışı onayladığını Brandenburg Hükümet Sözcüsü Florian Engels doğruladı.
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Tesla, kuracağı fabrikada 2021 yılında 150 bin elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Daha sonraki dönemlerde ise her yıl ortalama 500 bin otomobil üretilecek.
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Branenburg Eyalet Ekonomi Bakanı Jörg Steinbach, Tesla’nın fabrika açmasına karşı çıkanları anlayamadığını belirterek, Tesla’nın gelecek olasından memnun olduğunu kaydetti. Bakan, fabrikanın kurulmasıyla insanların evlerine yakın yerde iş sahibi olacağının altını çizdi.