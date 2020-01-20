Almanya’da Tesla kavgası

Fabrika kurulmasına karşı çıkanlar ormanın heba olacağını ve su kaynaklarının zarar göreceğini savundu. Destekleyenler ise ağırlıklı olarak aileler ve çocuklardan oluştu. Bir kadın, “Elon! Senden otomobil istiyorum” afişi taşıdı. Bir kişi de Tesla marka otomobiline binerek sevinç gösterisi yapanlara eşlik etti.