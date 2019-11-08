Almanya'da madende patlama

Alman haber ajansı DPA, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu en az iki kişinin yaralandığını ve 38 kişinin madende güvenli bir alanda mahsur kaldığını duyurdu. Maden ocağında mahsur kalanları kurtarmak için operasyon başlatıldı.
Kandil mesajları, 2019'un ilk kandili Regaib Kandili'nde olduğu gibi yılın son kandilinde de en çok araştırılan konu oldu. Mevlid Kandili'nin anlam ve önemini ifade eden mesajları ince eleyip sık dokuyan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte, 2019'un son kandili Mevlid Kandili'ne özel duygu yüklü kandil mesajları...