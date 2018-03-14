Almanya'da 4. Angela Merkel dönemi başladı

Angela Merkel, aylar süren koalisyon müzakerelerinin ardından yemin ederek dördüncü başbakanlık dönemine başladı. Alman Parlamentosu, Merkel'in yeniden bu göreve gelmesini 315'e karşı 364 oyla onaylamıştı.
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