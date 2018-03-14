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    Almanya'da 4. Angela Merkel dönemi başladı

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    BBC Türkçe
    14.03.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:
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    Almanyada 4. Angela Merkel dönemi başladıNext

    Angela Merkel, aylar süren koalisyon müzakerelerinin ardından yemin ederek dördüncü başbakanlık dönemine başladı. Alman Parlamentosu, Merkel'in yeniden bu göreve gelmesini 315'e karşı 364 oyla onaylamıştı.

    Etiketler: son dakika , haberler
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