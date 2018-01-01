Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Almanlar işi abarttı, dış iskeleti giydiler!

Almanlar işi abarttı, dış iskeleti giydiler!

.

Hürriyet Haber
01.01.2018 - 18:50 | Son Güncelleme:
1 / 47
Almanlar işi abarttı, dış iskeleti giydilerNext

Almanlar bu kez çalışanlarına dış iskelet giydiriyor! Bir yandan otomobil üretiliyor; diğer yandan çalışanlar dış iskelet adı verilen öyle bir iskelet giysiyi üzerlerine giyiyor. Peki nedir dış iskelet? Ne işe yarıyor?

Etiketler: tsk , türk silahlı kuvvetleri , silah

En Yeni Foto Galeriler

Dünyanın en kalabalık adası: Santa Cruz del Islote

Dünyanın en kalabalık adası: Santa Cruz del Islote

Almanlar işi abarttı, dış iskeleti giydiler!

Almanlar işi abarttı, dış iskeleti giydiler!

Yeni yılda buz gibi suda yüzdüler

Yeni yılda buz gibi suda yüzdüler

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdiki hali ise...

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdiki hali ise...

Evlendikten saatler sonra... Okurken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız!

Evlendikten saatler sonra... Okurken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız!

Fikret Orman'ın müthiş Cenk Tosun planı

Fikret Orman'ın müthiş Cenk Tosun planı

'Rus Kardashian' olay yarattı!

'Rus Kardashian' olay yarattı!

Tolga Zengin'e müthiş teklif! Piyango...

Tolga Zengin'e müthiş teklif! Piyango...

Kartal'ı 2018'de o uçuracak! Şampiyon golcü geliyor...

Kartal'ı 2018'de o uçuracak! Şampiyon golcü geliyor...

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri