Alman model hastanelik oldu

31 yaşındaki model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine hastanede olduğunu açıkladı.
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Hastane odasında yatakta bitkin ve son derece yorgun bir fotoğrafını paylaşan Cathy Hummels’a doktorlar serum taktı.
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Takipçilerine, “Hiç bu kadar hastalanmamıştım. Çok şükür şimdi iyiyim. Artık kusmam da geçti” mesajını yazdı.
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Mesajında hastalığıyla ilgili bilgi vermeyen model Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Virüs kaptım. Son iki gün çok kötüydüm. Neyse ki şimdi iyi olma yolundayım. Bana gönderilen iyi dilek mesajları için minnettarım” dedi.