MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlman model hastanelik oldu
GeriAvrupa Alman model hastanelik oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 12:22, /

Alman model hastanelik oldu

Alman futbolcu Mats Hummels’ın model eşi Cathy Hummels hastanelik oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

31 yaşındaki model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine hastanede olduğunu açıkladı.

2

Hastane odasında yatakta bitkin ve son derece yorgun bir fotoğrafını paylaşan Cathy Hummels’a doktorlar serum taktı.

3

Takipçilerine, “Hiç bu kadar hastalanmamıştım. Çok şükür şimdi iyiyim. Artık kusmam da geçti” mesajını yazdı.

4

Mesajında hastalığıyla ilgili bilgi vermeyen model Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Virüs kaptım. Son iki gün çok kötüydüm. Neyse ki şimdi iyi olma yolundayım. Bana gönderilen iyi dilek mesajları için minnettarım” dedi.

5
6
7
8
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi