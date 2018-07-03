Alman modacı: 5 yaşında cinsel saldırıya uğradım

Ünlü modacı Harald Glööckler, hayatını anlatan bir kitap yazdı. Ağustos ayında piyasaya çıkması beklenen kitapta çok özel anılarından da bahseden Glööckler, henüz 5 yaşındayken cinsel saldırıya uğradığını da yazdı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.