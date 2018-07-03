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Alman modacı: 5 yaşında cinsel saldırıya uğradım

Almanya’nın moda ikonu 53 yaşındaki Harald Glööckler, yazdığı kitapta küçük yaşta cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

BERLİN / Fotoğraflar: Facebook
03.07.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:
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Alman modacı: 5 yaşında cinsel saldırıya uğradımNext

Ünlü modacı Harald Glööckler, hayatını anlatan bir kitap yazdı. Ağustos ayında piyasaya çıkması beklenen kitapta çok özel anılarından da bahseden Glööckler, henüz 5 yaşındayken cinsel saldırıya uğradığını da yazdı.

Etiketler: Alman modacı , cinsel saldırı

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