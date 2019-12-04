Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Almadan önce iki defa düşünün! Özellikle buna dikkat edin
TV almak isteyenler için HD, 4K,UHD, HDR, OLED gibi pek çok seçenek mevcut. Günümüzde televizyonların bilgisayardan pek bir farkı kalmadı. TV kanalları dışında bazı platformlardan film veya dizi izleyebiliyor veya müzik dinleyebiliyoruz.
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1
Bu yüzden TV alırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte cevabı...
2
1 - GÖRÜNTÜ KALİTESİ
TV alınırken ilk dikkat edilmesi gereken özellik elbette görüntü kalitesi.
3
Tabii, bu da fiyat farkını beraberinde getiriyor. En iyi görüntü kalitesini arayanlar için OLED teknolojisinin kullanıldığı TV'ler en doğru seçim olabilir. Tabii, bu biraz maliyetli olabilir.
4
Eğer OLED TV'ler yüksek maliyetli geliyorsa 4K, VE HDR teknolojisini sunan TV'ler de işinizi fazlasıyla görebilir.
5
2 - HDR ÖZELLİĞİ
Açılımı High Dynamic Range yani Yüksek Dinamik Aralık olan HDR, görüntünün en parlak noktasıyla en karanlık noktasını olduğundan daha parlak veya daha karanlık görmemize olanak sağlar.
6
Yani parlaklık ve karanlığın uyumu ile görüntüler daha gerçekçi ve kaliteli.
7
3 - EKRAN BÜYÜKLÜĞÜ
Bu tamamen kişisel tercihlerinize kalmış. Evinizde veya iş yerinizde nereye koyacağınıza ve bütçenize göre karar vermek en doğrusu.
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9
Ekran büyüdükçe fiyatın da arttığını unutmamak gerek.
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4 - AKILLI TV'LER
Günümüzde akıllı TV'lerde WiFi bağlantı desteği mevcut. Bu özelliğiyle bilgisayardan farksızlar.
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Çeşitli platformlar da istediğiniz içeriği izleme avantajını sunuyor. Fakat, piyasada bulunan televizyonlar artık akıllı.
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5 - 4K DENEYİMİ
Genellikle UHD TV veya HD TV olarak bilin 4K TV'ler, normal HD TV'lere göre daha fazla çözünürlük sunuyor.
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Görüntü kalitesi doğrudan görünmese de standart HD TV'lerden daha iyi kalitede olduğunu söyleyebiliriz.
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Bunu dikkate alarak bütçeye göre optimum ürünü bulmak en doğrusu.