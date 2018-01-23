Alkolü kestiğinizde vücudunuzda olacak 5 değişiklik
Alkol aslında üzerine çok fazla konuşulmasa da ve eğlencenin bir parçası gibi görünse de sağlığınıza ciddi oranda zarar verebilecek bir alışkanlıktır. Kadınlar ve erkeklerin alkol alımında yaşadıkları sıkıntılar oran olarak birbirinden farklıdır ancak toplamında alkol tüm insanlar için problem yaratır. Bu nedenle alkolü bıraktığınızda vücudunuzdaki ciddi değişimin hemen farkına varırsınız. İşte vücudunuzda değişen birkaç önemli şey…
Alkol almak uykuya dalma konusunda size yardımcı oluyor gibi görünebilir. Ancak 2013 yılında alkolizm üzerine yapılan bir araştırma göstermektedir ki alkol alımı özellikle düzenli gece uykularının kalitesini ciddi anlamda bozmaktadır.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.