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Alkolü kestiğinizde vücudunuzda olacak 5 değişiklik

Alkol aslında üzerine çok fazla konuşulmasa da ve eğlencenin bir parçası gibi görünse de sağlığınıza ciddi oranda zarar verebilecek bir alışkanlıktır. Kadınlar ve erkeklerin alkol alımında yaşadıkları sıkıntılar oran olarak birbirinden farklıdır ancak toplamında alkol tüm insanlar için problem yaratır. Bu nedenle alkolü bıraktığınızda vücudunuzdaki ciddi değişimin hemen farkına varırsınız. İşte vücudunuzda değişen birkaç önemli şey…

Kaynak: Doğan Burda
23.01.2018 - 16:46 | Son Güncelleme:
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Daha iyi uyursunuzNext

Daha iyi uyursunuz

Alkol almak uykuya dalma konusunda size yardımcı oluyor gibi görünebilir. Ancak 2013 yılında alkolizm üzerine yapılan bir araştırma göstermektedir ki alkol alımı özellikle düzenli gece uykularının kalitesini ciddi anlamda bozmaktadır.

Etiketler: alkol tüketimi , alkolün zararları , alkolün etkileri

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