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Alkışlar onun için! Ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi
Trabzon’da etkili olan sağanak yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Aşırı yağmur yüzünden yollar adeta göle dönerken ayakkabılarını çıkartıp tıkanan mazgala müdahale eden trafik polisinin görüntüleri takdir topladı.
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