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    Alkışlar onun için! Ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

    Trabzon’da etkili olan sağanak yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Aşırı yağmur yüzünden yollar adeta göle dönerken ayakkabılarını çıkartıp tıkanan mazgala müdahale eden trafik polisinin görüntüleri takdir topladı.

    Fotoğraflar: İHA
    06.10.2019 - 18:57 | Son Güncelleme:
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    Alkışlar onun için Ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizlediNext

    Trabzon’un bazı yerlerinde etkili olan yağış yolları göle dönüştürürken sürücüler ilerlemekte zorlandı.

    Etiketler: trafik polisi , mazgal , son dakika haberler

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