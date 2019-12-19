AlÄ±ÅŸveriÅŸe de makyajlÄ± mÄ± gideyim

California'da bir maÄŸazaya alÄ±ÅŸveriÅŸe giden Lovato, uzun uzun gezip satÄ±lan Ã¼rÃ¼nleri inceledi. Daha sonra market arabasÄ±nÄ± hediyelerle dolduran Lovato, bir de hepsi iÃ§in ambalaj kaÄŸÄ±dÄ± satÄ±n aldÄ±.
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Tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlar giyen 27 yaÅŸÄ±ndaki Demi Lovato'nun makyajsÄ±z olduÄŸu ve saÃ§larÄ±nÄ± da basit bir ÅŸekilde topladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
BACKGRID USA
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Uzaktan fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekildiÄŸini fark eden Lovato, buna da aldÄ±rÄ±ÅŸ etmedi.
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GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸini bitirdikten sonra aracÄ±nÄ±n yolunu tuttu. Bu alÄ±ÅŸveriÅŸte Lovato'ya bir korumasÄ± eÅŸlik etti.
BACKGRID USA
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HayatÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerinde, aldÄ±ÄŸÄ± kilolar nedeniyle eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ± Ã¼zerine Ã§eken 27 yaÅŸÄ±ndaki Demi Lovato, Instagram hesabÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k korkusuyla yÃ¼zleÅŸmiÅŸti.
BACKGRID USA
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Lovato, bacaklarÄ±ndaki selÃ¼litleri gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bu paylaÅŸÄ±mda "Bu benim en bÃ¼yÃ¼k korkum. Ãœzerinde dÃ¼zeltme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ bikinili bir fotoÄŸrafÄ±m. Bedenim yÃ¼zÃ¼nden mahcup edilmekten gerÃ§ekten Ã§ok yoruldum" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±, filtreli pozlarÄ±nÄ±n, baÅŸkalarÄ±nÄ±n gÃ¼zellik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Ama onlar ben deÄŸilim" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.
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Lovato, baÅŸkalarÄ±nÄ±n standartlarÄ±na uymaya Ã§alÄ±ÅŸmak yerine kendisi olarak hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§mak istediÄŸini de belirtmiÅŸti.
BACKGRID USA
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Lovato'nun bu paylaÅŸÄ±mÄ± ve bu tavrÄ± hem hayranlarÄ±ndan hem de "bedensel pozitivizm" akÄ±mÄ±nÄ±n destekÃ§ilerinden beÄŸeni toplamÄ±ÅŸtÄ±.