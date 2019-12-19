AlÄ±ÅŸveriÅŸe de makyajlÄ± mÄ± gideyim

Lovato, bacaklarÄ±ndaki selÃ¼litleri gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bu paylaÅŸÄ±mda "Bu benim en bÃ¼yÃ¼k korkum. Ãœzerinde dÃ¼zeltme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ bikinili bir fotoÄŸrafÄ±m. Bedenim yÃ¼zÃ¼nden mahcup edilmekten gerÃ§ekten Ã§ok yoruldum" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.Â



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