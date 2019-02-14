Alişan duygularını anlattı: Doğum anını gördüm, Allah'a inanmayan taş olur
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına dün oğlu Burak’ı kucağına alan Alişan telefonla bağlandı. Yaşadığı büyük heyecanı anlatan Alişan, ‘doğum anını gördüm, Allah’a inanmayan taş olur’ dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına dün oğlu Burak’ı kucağına alan Alişan telefonla bağlandı. Yaşadığı büyük heyecanı anlatan Alişan, ‘doğum anını gördüm, Allah’a inanmayan taş olur’ dedi.
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