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Alişan duygularını anlattı: Doğum anını gördüm, Allah'a inanmayan taş olur

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına dün oğlu Burak’ı kucağına alan Alişan telefonla bağlandı. Yaşadığı büyük heyecanı anlatan Alişan, ‘doğum anını gördüm, Allah’a inanmayan taş olur’ dedi.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
14.02.2019 - 11:37 | Son Güncelleme:
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Alişan duygularını anlattı: Doğum anını gördüm, Allaha inanmayan taş olurNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına dün oğlu Burak’ı kucağına alan Alişan telefonla bağlandı. Yaşadığı büyük heyecanı anlatan Alişan, ‘doğum anını gördüm, Allah’a inanmayan taş olur’ dedi.

Etiketler: buse varol , burak tektaş

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