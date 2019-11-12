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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
12 Kasım 2019 - 08:00,

Alina Boz: Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim

Elimi Bırakma’ dizisinde rol alan Alina Boz, InStyle Türkiye’nin kasım sayısı için objektif karşısına geçti.

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‘Elimi Bırakma’ dizisinde rol alan Alina Boz, InStyle Türkiye’nin kasım sayısı için objektif karşısına geçti.

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Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le uzun süredir birlikte olan genç oyuncu, “Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim” diye konuştu.

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Alina Boz, InStyle Türkiye’nin kasım sayısında Rusya’da başlayıp Türkiye’de devam eden hayatını ve hayallerini anlattı.

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İlkokula kadar Rusya’da yaşayan ünlü oyuncu çocukluk yıllarından şöyle bahsetti: “Aklıma iki farklı çocukluk geliyor. Birisi Rusya’da yaşadığım, diğeri ise Türkiye’deki. İkisinin de ortak özelliği sokakta geçmesi. Rusya’da köy gibi bir yerde yaşıyorduk, mahalle kültürüyle büyüdüm. Çok yaratıcı bir çocukluk geçirdim. Telefon yoktu, teknoloji gelişmemişti. Buraya geldiğimde de bu durum çok değişmedi. Gece yarılarına kadar sokakta gezer, bisiklete binerdik. Okulum ve evim çok yakındı. Özgür çocuklardık.”

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ARTIK ARKADAŞLARIMLA MAKARA YAPAMIYORUM

Alina Boz, “İnsanın Instagram’da 2 milyon takipçisi olması nasıl bir şey” sorusuna ise “Düşününce farklı bir şey gibi geldiğini biliyorum ama gerçekten çok büyük bir farkı yok. Eskiden arkadaşlarımla fotoğraflarımın altında makara yaparken artık yapamıyorum. Tek fark bu herhalde. Bir noktadan sonra yazılanları okuyamıyorsun zaten. Destek veren, motive eden de çok” diye yanıt verdi.

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Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le gözlerden uzak bir ilişki yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, en büyük hayalini de açıkladı: “Hayatta beni en mutlu edecek şey ailemin sağlıklı olması ve kendi ailemi kurmak olur. Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim. Ama böyle şeyler kısmet. Elle tutulur bir şey istiyorsan senaryo yazmak diyebilirim.”

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Mutfakla aram sıfır

Alina Boz, “Mutfakla aranız nasıl” sorusuna “Sıfır! Güzel yumurta yaparım, isterseniz tarifini vereyim! Ama bir ara vegan yemekler yapmayı öğrenmek istiyorum” yanıtını verdi.

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