'Ali süper kahramanım'

Hazal Kaya, Marie Claire dergisine verdiği röportajda Ali Atay’la ilişkisi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, “Annemin hastalık döneminde Ali süper kahraman gibiydi. Hayatımda olduğu için şükrediyorum” dedi.
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