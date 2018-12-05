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'Ali süper kahramanım'

Hazal Kaya, Marie Claire dergisine verdiği röportajda Ali Atay’la ilişkisi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, “Annemin hastalık döneminde Ali süper kahraman gibiydi. Hayatımda olduğu için şükrediyorum” dedi.

Hürriyet Haber
05.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Ali süper kahramanımNext

‘BİZİM Hikaye' dizisinde Filiz karakterini canlandıran Hazal Kaya, Marie Claire dergisinin aralık sayısı için objektif karşısına geçti.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Etiketler: gazete haberi

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